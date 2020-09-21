Саундтреки из комикса покоряют вершины музыкальных чартов РК

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Музыкальные саундтреки из комикса «Она мой идеал» (취향저격 그녀) автора Roseong (로즈옹) покоряют вершины музыкальных чартов РК. Песня «Слегка опьянев» (취기를 빌려) в исполнении певца Сандыль (산들), участника музыкального коллектива B1A4 (비원에이포), по состоянию на 20 сентября занимает вторую-третью строчки в первой десятке по версии BUGS! и MELON. Другая песня «Момент, когда моё сердце затрепетало» (내 마음이 움찔했던 순간) в исполнении певца Кю Хёна (규현) также находится в первой десятке музыкальных чартов страны. Помимо двух артистов в записи ещё четырех песен приняли участие такие исполнители как Car the garden (카더가든), GRAY (그레이), Crush (크러쉬), Сёну (셔누) и Мин Хёк (민혁) из MONSTA X (몬스타엑스).