Обзор творчества певца Ким Мин Чжона

Третья рубрика сентября посвящена творчеству певца и актёра по имени Ким Мин Чжон (김민종). Это один из немногих корейских артистов, обладающих талантом как в музыкальном, так и актёрском искусствах. Ким Мин Чжон за всю свою карьеру снялся в десятках корейских фильмов и сериалов. Вместе с этим он добился не малых успехов в музыке. Даже по прошествии долгих лет его песни по-прежнему радуют сердца многих слушателей. Ким Мин Чжон начал музыкальную карьеру в 1992 году, представив первый сольный альбом с заглавным треком «Ради другой встречи» (또 다른 만남을 위해), прозвучавшим в эфире передачи. Это грустная песня о расставании, принёсшая певцу известность и любовь публики. Позднее вышел его второй студийный альбом с песней «Под небом» (하늘아래서), которая также прозвучала в эфире. Это один из популярных хитов того времени в жанре рок-баллада.

Помимо сольного творчества Ким Мин Чжона стоит отметить его выступления в составе дуэта The Blue (더블루). В конце 1992 года артист вместе с популярным певцом Сон Чжи Чханом (손지창) публикует первый альбом The Blue - New Release. Он состоит из четырёх музыкальных дорожек с заглавным треком «Чувствую только тебя» (너만을 느끼며). Эта композиция принесла артистам ещё большую популярность, и на то есть своя причина. Автор песни в невероятно красивой, поэтичной форме передал чувства молодого человека, расставшегося со своей возлюбленной. Песня была использована в качестве саундтрека к популярному корейскому сериалу «Откликнись 1994» (응답하라1994). В 2009 году, она вошла в римейк-альбом The Blue. Тогда участники дуэта исполнили её вместе с Тиффани и Су Ëн из Girls’ Generation (소녀시대).

Ким Мин Чжон – отличный актёр. Начиная с 90-х годов, он принял участие в съёмках большого числа фильмов и телесериалов. К некоторым из них он исполнил саундтреки, впоследствии ставшие народными хитами. В частности, необходимо отметить сериал телеканала KBS «Ощущение» (느낌). Ким Мин Чжон в 1994 году вместе с Сон Чжи Чханом, партнёром по дуэту The Blue, сыграл в нём главные роли. Певцы специально для этого сериала написали и исполнили полюбившийся многим саундтрек «С тобой» (그대와 함께), который прозвучал в эфире рубрики.

Год спустя после выхода этой песни артисты публикуют последний студийный альбом под названием The Blue, который также получает большой успех у слушателей. После этого Ким Мин Чжон сосредотачивает внимание на сольной карьере и выпускает большое количество музыкальных альбомов и сборников. Последний альбом артиста вышел летом 2003 года, и на сегодняшний день Ким Мин Чжон практически не занимается музыкой. В завершение рубрики прозвучала песня под названием «Ты моя жизнь» (You're my life).