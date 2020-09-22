Рассказ «Рождение шпиона» писательницы Пак Чу Ён

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Времена года успели смениться дважды, пока я спал, а когда проснулся, из моей головы улетучились пятнадцать лет жизни. Я не помнил, кто я и чем занимался. Кто мог бы рассказать мне обо мне, если я ничего не помню? И буду ли я действительно тем человеком, о котором мне расскажут? Иногда мне до сих пор кажется, что я сплю. Всё это было до тех пор, пока я не узнал, что я шпион.





계절이 두 번 바뀌는 동안 나는 잠들어 있었고,

깨어났을 때 십 오년의 세월이 내 머릿속에서 사라졌다.

나는 내가 무슨 일을 하던 어떤 사람인지 기억하지 못한다.

내가 누구인지 기억하지 못하는 나에게

내가 누구인지 말해줄 수 있는 사람은 누구일까.

그리고 그 사람이 말하는 내가 진짜 나일까.

가끔은 여전히 꿈을 꾸는 것 같다.

이것은 내가 스파이였다는 사실을 알게 되기까지의 이야기다.









Из-за потери памяти главный герой К не может вспомнить себя. В тридцать четыре года он вдруг потерял сознание и полгода находился на грани смерти, но, в конце концов, всё-таки пришёл в себя.









Я выслушал всё, что она обо мне рассказала. Если человек – это сумма воспоминаний, то нужно найти того, кто хранит все эти воспоминания. Нужно найти того, кто помнит меня. Но Y не была верным решением. Она знала, какой я был десять лет назад, но я тогда и сейчас – это могут быть два совершенно разных человека. Наверняка её слова были правдой, но это была только её правда.

- Что ты сможешь сделать, если потеряешь память? – спросил я.

- Я смогу начать всё сначала. Абсолютно всё. Возможно, это единственный шанс переродиться заново. Ведь ты не будешь знать об испытанном разочаровании или безысходности, не будешь знать о том, что невозможно, - поведала Y.





나는 그녀가 이야기하는 십 년 전 내 이야기를 들었다.

인간이 기억의 총합이라면 그 기억을 가진 누군가를 찾아야만 한다고 생각했다.

나를 기억하고 있는 그 누군가. 하지만 그녀는 정답이 될 수 없었다.

그녀는 십 년 전의 나만을 알고 있고,

그 때의 나와 지금의 나는 완전히 다른 사람일 수도 있었다.

그녀의 말은 진실일테지만 그것은 그녀의 진실일 뿐이었다.





“기억을 잃어버리면 무엇을 할 수 있지?”

“다시 시작하는 거지. 전부 다. 다시 태어날 수 있는 절호의 기회일지 모르잖아.

살면서 느꼈던 좌절감이나 실망감 같은 것,

이를테면 불가능에 대해 아무것도 모를 거잖아”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

На самом деле выбор героя был предопределён. В произведении подробно описывается, где он жил, работал, какие бренды носил. Эти характеристики превосходно соотносятся с системой, в которой герой работал. Даже если у него и возникали сомнения по поводу такой жизни, то он предпочитал закрывать на них глаза.









Писательница Пак Чу Ён родилась в 1971 году в Пусане. Дебютировала в 2005 году после участия в конкурсе молодых писателей газеты «Тона ильбо» с повестью «Если время меня использует». Лауреат 30-й премии «Всемирная литература» в категории «Современный писатель» (произведение «Энциклопедия жизни бездельника», 2006 г.).