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Актер Ли Чжон Чже (이정재)

#Пять минут о кино l 2020-09-15

Сеул сегодня

ⓒartist company

Фильм «Избавь нас от лукавого» стал одним из самых кассовых фильмов лета 2020 года, несмотря на все еще продолжающуюся пандемию коронавируса. Предлагаем вам поближе познакомится с актером, который сыграл в этом фильме одну из главных ролей – Ли Чжон Чже.

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