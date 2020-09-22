Актер Ли Чжон Чже (이정재)

Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Ха Гын Чхана
2020-09-22
#Пять минут о кино l 2020-09-15
Фильм «Избавь нас от лукавого» стал одним из самых кассовых фильмов лета 2020 года, несмотря на все еще продолжающуюся пандемию коронавируса. Предлагаем вам поближе познакомится с актером, который сыграл в этом фильме одну из главных ролей – Ли Чжон Чже.
2020-09-22
2020-09-22 15:16:11
2020-09-22 14:41:49
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