Технология распознания лиц от компании Alchera

ⓒ Alchera Inc

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Alchera (알체라), разработавшей технологию распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. У микрофона президент компании г-н Ким Чжон Бэ.





Компания Alchera (알체라) специализируется на распознавании изображений на основе искусственного интеллекта. Даже те, кто не знаком с нашей компанией, применяли нашу технологию, используя популярное приложение для редактирования фотографий под названием SNOW. Это приложение с фотофильтром позволяет пользователям редактировать фотографии, снабжая их забавными виртуальными наклейками с очками или кошачьими ушками. Это стало возможно, потому что камера смартфона может определять положение глаз, носа и рта в реальном времени. У нас также есть технология предупреждения о чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, которая анализирует изображения. Мы работаем в этой области четыре-пять лет.





При упоминании термина «распознавание лиц» на память приходят сцены из шпионских или научно-фантастических фильмов. Однако в данной ситуации распознавание лиц является более дружелюбным и интересным. В частности, приложение SNOW меняет лица на фотографиях, сделанных с помощью мобильных телефонов. Компания Alchera привлекла внимание, когда в приложении для редактирования фотографий была применена технология анализа лица. Компания также представила технологию распознавания лиц сферам безопасности и финансов.





ⓒ Alchera Inc

Мы стараемся применять нашу технологию распознавания лиц как в частном, так и в государственном секторе. В государственном секторе мы приложили много усилий для разработки нового решения для министерства иностранных дел. При обмене паспорта сотрудник видит лицо заявителя на предыдущей фотографии и лицо на новой фотографии. Он сравнивает две разные фотографии с реальным лицом заявителя перед выдачей нового паспорта. Наша технология, которая позволяет делать это мгновенно, запущена в июле этого года и проходят испытания в южнокорейских дипломатических представительствах за рубежом. Автоматизированная система иммиграционного контроля, которая используется в аэропортах, основана на зарубежной технологии распознавания лиц. Но наша технология лучше, поскольку она может распознавать лица людей, когда они просто проходят мимо камеры. В настоящее время оборудование проходит испытания. Нашу технологию используют японская строительная компания и одна из компаний в США. Мы гордимся своими достижениями.





В августе этого года компания Alchera оснастила своим оборудованием контроля за входом и выходом правительственный комплекс в административном городе Сэчжоне. Помимо распознавания лиц, технология Alchera используется для предупреждения о чрезвычайных ситуациях, таких как лесные пожары, а также для обнаружения преступников и их транспортных средств. Компания представила технологию распознавания лиц в условиях карантина. Появилась возможность идентифицировать лица людей, даже если они носят маску. Все технологии, разработанные компаниtй, основаны на определении положения глаз, носа и рта человека с точностью до 2 мм. Эта технология применяется в приложении SNOW. Она позволяет идентифицировать лица в любой окружающей среде, независимо от выражения лица, позы или условий освещения. Мировой рынок технологий распознавания лиц, возглавляемый компаниями из США и Израиля, ежегодно растёт более чем на 20%. В Азии на нём доминируют японские и китайские компании. Однако технологии компании Alchera обратили на себя внимание.





Многие компании десятилетиями работали над распознаванием лиц и выпускали соответствующие продукты. Успех зависит от точности распознавания лиц. Для её повышения мы собираем огромное количество данных. В нашей базе содержатся десятки миллионов элементов лиц. Каждая новая фотография пополняет базу. Кроме того, наши опытные инженеры способны разрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта. Мы сами обучаем молодых перспективных инженеров. Это сильные стороны компании Archera.





Технологии Alchera получили признание правительства и деловых кругов. Заняв твёрдые позиции на внутреннем рынке, компания обратила внимание на зарубежные рынки. В прошлом году её отделения были открыты во вьетнамском Хошимине и американском Сан-Хосе, центре Силиконовой долины. Название Alchera означает «время снов» на языке аборигенов Австралии. В нём заложена надежда на создание удобного и безопасного мира с помощью искусственного интеллекта.