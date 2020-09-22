Изменения на мировом рынке полупроводников и южнокорейская экономика

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Компания NVIDIA, один из главных игроков на рынке графических процессоров, объявила о планах покупки разработчика архитектуры мобильных процессоров ARM. «Сделка века» в мировой полупроводниковой промышленности, создаст нового гиганта отрасли. Ряд экспертов обеспокоены тем, что продажа ARM американской компании может быть использована Вашингтоном в качестве инструмента давления на Китай. Каким образом изменения на мировом рынке полупроводников могут повлиять на южнокорейских производителей и отечественную экономику в целом, расскажет начальник отдела экономических исследований Корейского института экономики и промышленности г-н Ким Гван Сок.





Компания NVIDIA заявляет, что подписала контракт с SoftBank на приобретение компании ARM за 40 млрд долларов. По условиям сделки NVIDIA выплатит Softbank 21,5 млрд долларов акциями и 12 млрд долларов наличными. Это самая крупная сделка в истории слияний и поглощений в полупроводниковой промышленности. В 2016 году Softank купил ARM за 32 млрд долларов в рамках крупнейшей на то время технологической сделки. Но её приобретение за 40 млрд долларов побило рекорд.





Британская компания ARM, основанная в 1990 году и занимающаяся производством микросхем, является разработчиком технологии, лежащей в основе полупроводников, и получает отчисления за каждый проданный микрочип. На её долю приходится 95% процессоров мобильных приложений или точек доступа, используемых смартфонами. Проще говоря, технология ARM – это мозг смартфона. В настоящее время около тысячи компаний, включая Samsung Electronics, Apple и Qualcomm, перечисляют лицензионные платежи компании ARM. Присоединив её, NVIDIA превратится в крупнейшую в мире полупроводниковую компанию. Ведущий производитель графических процессоров, благодаря приобретению ARM, сможет расширить присутствие на рынках искусственного интеллекта, Интернета вещей и процессоров для центров обработки данных. NVIDIA конкурирует с Apple и Qualcomm, ведёт ожесточённую торговую войну с Китаем. Южнокорейские производители полупроводников, такие как Samsung Electronics и SK hynix, внимательно следят за «сделкой века». Для Samsung потенциальные риски могут быть не очень высокими, поскольку её основным конкурентом является Apple. Кроме того, NVIDIA и Samsung являются партнёрами, благодаря заключённому недавно контракту на производство графических процессоров. Однако в долгосрочной перспективе NVIDIA может стать сильным конкурентом, поскольку она стремится расширить доступ к рынку мобильных устройств в целом, а не только графических процессоров.





Samsung Electronics и SK hynix - два лидера на мировом рынке микросхем памяти. Но новый гигант, меняющий отрасль и способный самостоятельно разрабатывать и производить полупроводники для компьютеров и мобильных устройств, представит для них серьёзную угрозу. Им придётся задуматься о повышении своей конкурентоспособности по цене и качеству. Южнокорейским компаниям будет довольно сложно конкурировать с NVIDIA. Если ARM будет ограниченно предоставлять свои разработки или поднимет цены на лицензии на мобильные точки доступа, мировые производители микросхем неизбежно потеряют свою ценовую конкурентоспособность.





15 сентября США ввели дополнительные санкции в отношении китайской технологической компании Huawei. Теперь зарубежные производители не могут поставлять Huawei полупроводники, которые изготовлены с использованием американских технологий, оборудования или программного обеспечения, без предварительного одобрения правительством США. Если действие санкций против Huawei продлится долгое время, Samsung Electronics и SK hynix могут понести убытки, поскольку в прошлом году они заработали на поставках Huawei в общей сложности 9 млрд долларов.





Полупроводники составляют около 20% южнокорейского экспорта, а их производители играют важную роль в отечественной экономике. У них есть крупные зарубежные клиенты, в числе которых Huawei. Запрет на продажу этой китайской компании любых компонентов микросхем, разработанных с использованием американских технологий, означает потерю крупного клиента и сокращение экспорта. Китаю придётся заниматься разработками самостоятельно. Возможно, он начнёт приглашать южнокорейских экспертов в области проектирования и производства микросхем, чтобы обеспечить производство полупроводников внутри страны. Таким образом, Республика Корея может оказаться втянутой в конфликт между США и Китаем. Это политический вопрос, который выходит за пределы экспорта или экономики.





После введения Вашингтоном санкций против Huawei появились признаки снижения цен на серверные микросхемы DRAM. Некоторые предсказывают, что цены на DRAM могут упасть в четвёртом квартале этого года до 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Если это произойдёт, Samsung Electronics и SK hynix не смогут улучшить свои показатели. Многие мировые производители изо всех сил пытаются привлечь южнокорейских специалистов по полупроводникам. Необходимо предотвратить отток таких специалистов и продолжить подготовку квалифицированных кадров. Посредством этих мер Республика Корея должна создать благоприятные условия для роста своей полупроводниковой промышленности, не поддаваясь влиянию меняющейся внешней среды. Находясь между мировыми державами, Республика Корея вынуждена принимать трудные решения. Для отечественных производителей полупроводников недавние события на мировом рынке могут стать не только кризисом, но и возможностью.