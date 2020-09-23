Певец и ведущий Кван Хи научит искусству переговоров

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Все мы любим хорошо и вкусно поесть, правда? И корейцы, конечно же, в этом от нас не отличаются. Думаю, большинству наших слушателей хорошо известно, как трепетно относятся корейцы к вкусной еде. И теперь у них появилась возможность вкусно покушать еще и со скидкой. А все благодаря певцу и ведущему Кван Хи и его умению вести переговоры. Заинтригованы? Это еще не все, что мы хотим рассказать вам в новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса»! Поистине чудесные новости ждут фанатов группы B1A4: ребята объявили о долгожданном возвращении на сцену. Вам уже не терпится узнать обо всем этом поподробнее, не правда ли? Тогда присоединяйтесь к нашему эфиру!