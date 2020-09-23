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Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Ха Гын Чхана был опубликован в журнале «Сасанге» в 1959 году. Главный герой произведения – мальчик по имени Тон Гиль. Он учится в младших классах и живёт в деревушке послевоенных годов.









- Что? – испуганно воскликнул Тон Гиль.

Что это значит? От удивления мальчик округлил глаза и раскрыл рот. Дрожащей рукой он пощупал рукав отца с одной стороны. Он был пустой. Он точно был пустой.

- О нет, у отца нет одной руки! Как же так! Нет руки! – запричитал Тон Гиль.

Мать со вздохом прошла на кухню с чашей в руках. Она готовила суп с клёцками сучжэби.





“에?”

이게 웬일일까?

동길이는 두 눈이 휘둥그레지고, 입이 딱 벌어졌다.

떨리는 손으로 한 쪽 소맷부리를 들추어 보았다.

없다. 분명히 없다.

“어무이, 아버지 팔 하나 없다. 팔 하나 없어, 팔!”

어머니는 한 숨을 쉬면서 함지박을 들고 부엌으로 들어갔다.

밀가루 수제비를 뜨는 것이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В произведении описывается боль людей послевоенного времени, однако не всегда жизнь этих людей только трагична. В мрачной действительности герои находят в себе силы и твёрдость, волю к жизни. Отец Тон Гиля был плотником, но после потери руки найти работу стало нелегко. Он устроился работать в театр зазывалой, но для этого ему необходимо было нелепо одеваться и приглашать зрителей в театр. В его смехе и плаче смешались грусть и одновременно радость от того, что он сможет помочь своей семье.









- Сегодня, сегодня вечером в программе «Мужчина с двумя пистолетами». Приходите посмотреть! Обязательно приходите посмотреть!

Вдруг странный мужчина с громкоговорителем пересёкся взглядом с Тон Гилем. В этот момент в душе мальчика всё перевернулось. Казалось, его кто-то сильно ударил по затылку. Из глаз потекли слёзы. Мальчика охватила растерянность. Этим необычным человеком был его собственный отец. Мужчина будто смутился, увидев сына. Он быстро отвёл взгляд в сторону. В носу у Тон Гиля защекотало, глаза застелила белая пелена.





“아아 쌍권총을 든 사나이,

아아, 오늘 밤의 활동사진은 쌍권총을 든 사나이,

많이 구경 오이소! 많이 많이 구경 오이소!”

메카폰을 든 그 희한한 사람의 시선이

동길이의 시선과 마주쳤다.

순간, 동길이의 가슴이 철렁 내려앉고 말았다.

뒤통수를 야물게 한 대 얻어맞은 것 같았다.

그리고 눈물이 핑 돌았다.

그 희한한 사람이 바로 아버지였던 것이다.

아버지는 동길이와 눈이 마주치자 약간 멋쩍은 듯했다.

그러고는 얼른 시선을 돌려 버리는 것이었다.

동길이는 코끝이 매워오며 뿌옇게 눈앞이 흐려져 갔다.









Писатель Ха Гын Чхан (21.10.1931-25.11.2007) родился в г. Ёнчхон провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировал в 1957 году в газете «Хангук ильбо» с рассказом «Два поколения страданий». В 1998 году был награждён государственным орденом «За заслуги в области культуры».