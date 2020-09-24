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Осень

#Мелодии Кореи l 2020-09-23

Мелодии Кореи


Раньше считалось, что осень полностью вступает в свои права после наступления осеннего равноденствия. В это время года корейцы часто отправлялись на природу с друзьями, чтобы отлично провести время под звуки душевных песен и чтение стихов. Подробнее о том, как чувствовали себя корейцы осенью, вы узнаете из нашего выпуска. 


Выпуск 482. Осень

* Песня «За шёлковой завесой» – Ли Дон Гю (вокал)

* Песня «Чхуволь манчжон» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Сон Чхан Сун (вокал)

* Песня «Хынтхарён» – Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль

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