Остров Хасима (군함도)





1945 год, последний год японской оккупации Корейского полуострова. Жизнь в колонии непроста. Директор гостинцы Кан Ок (в исполнении актера Хван Чжон Мина) и его дочь (которую играет популярная корейская молодая актриса Ким Су Ан), уличный хулиган Чхиль Сон (в исполнении Со Чжи Сопа) и через многое прошедшая Маль Нен (которую играет Ли Чжон Хен), - этих людей объединяет только одно – желание заработать денег. Услышав, что в Японии можно заработать денег, эти люди соглашаются на поездку в соседнюю страну и оказываются все на одном корабле. Но вот только брокеры их жестоко обманули: всех их привезли на остров Хасима, на котором в шахтах в рабских условиях трудились корейцы.

Каждый в условиях возможного взрыва газа они добывали руду, пока однажды не узнали о планах американских войск бомбить Японию, в том числе и остров, на котором находились они. Японцы в панике хотели бросить корейцев на острове погибать, но все корейцы восстают, чтобы сбежать с этого ужасного острова…