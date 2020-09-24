Отношения между Пхеньяном и Токио при новом правительстве Японии

Химическая промышленность C1 в КНДР
2020-09-24
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-09-24
Выступая 16 сентября на своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра страны, Ёсихидэ Суга обещал унаследовать политику своего предшественника Синдзо Абэ. Он заявил о своём желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном без каких-либо предварительных условий. Цель встречи – решение проблемы похищенных японских граждан. С подробностями - доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.
2020-09-24
2020-09-24
2020-09-24 16:51:44
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >