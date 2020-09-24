Химическая промышленность C1 в КНДР

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25 августа заместитель председателя Госсовета КНДР Пак Пон Чжу и председатель Кабинета министров Ким Док Хун посетили строительную площадку нового химического предприятия. Оно должно вырабатывать горючий газ из каменного угля, чтобы уменьшить дефицит ископаемого топлива. 7 июня вопрос о скорейшем завершении строительства этого предприятия обсуждался на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи под председательством лидера страны Ким Чон Ына. В последнее время технология получения углеродсодержащего сырья, которое представляет собой альтернативу нефтепродуктам, часто встречается в сообщениях, связанных с Северной Кореей. Эта отрасль стала государственным приоритетом. С подробностями – доктор Пон Ён Сик из Института северокорейских исследований Университета Ёнсэ.