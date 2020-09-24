До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

Трот, баллады и танцевальная музыка. Ч.1





Трот по-настоящему оформился в 1930-х годах, вместив в себя национальные чувства колониального периода. В балладах поётся о любви, а танцевальная музыка айдол-групп является центральной осью кей-попа. Эти три жанра популярной музыки, зародившиеся в разные периоды и разными путями, продолжают эволюционировать в атмосфере огромной любви со стороны корейцев.





Эта долгоиграющая пластинка, выпущенная в 1960-х гг. лейблом LKL Records, — сборник хитов Ли Нан Ён. На ней записано 12 композиций, включая заглавную песню диска «Слёзы Мокпхо», до сих пор любимую корейцами.

Трот и национальные чувства

Трот возник в период японского колониального правления, в первой половине ХХ века, и поначалу был объектом острой критики тех, кто считал этот музыкальный жанр результатом японского влияния, а некоторые даже называли трот вульгарным. Но музыкальный стиль, который подозревали во влиянии на трот, на самом деле не был исконно японским. Япония рано начала воспринимать культуру и музыку Запада, и в этом процессе на стыке японской и новой западной музыки родилась популярная песня новой формы, называемая «рюкока», букв. «модная песня».

В Корее эти песни стали называть «юхэнга» (유행가), а в 1950-х годах переименовали в трот. Музыкальный язык трота стал меняться после Освобождения в 1945 году. Ограничения в плане формата ослабли, и на свет появились разные песни в стиле трот с разнообразными ритмами и темпами. А тексты песен, в которых в начальный период метафорически выражалась тоска по любимому, погибшей стране, родному краю, теперь изменились в сторону более искреннего и непосредственного выражения чувств.





1. В оригинальном саундтреке к фильму «Девушка-камелия», выпущенном Midopa Records, 12 песен в исполнении 6 артистов. Заглавная песня, которую исполнила Ли Ми Чжа (1941 г. р.), вывела её из безвестности и сделала «Королевой элегии». В эпоху, когда в популярной песне доминировал стандарт-поп, этот альбом ознаменовал начало нового бума трота.

2. Этот альбом 1972 г. вышел после того, как исполнитель трота На Хун А (1947 г. р.), бывший тогда на вершине популярности, подписал эксклюзивный контракт с Jigu Records. Благодаря ставшей хитом заглавной песне «Крутится водяная мельница», певец в 1972 г. четвёртый раз получил награду как один из «10 лучших певцов», выбираемых телерадиокомпанией MBC.

3. В этом сборнике, изданном в 1973 г. на Jigu Records, 10 песен в исполнении 5 артистов. Нам Чжин (1946 г. р.), исполнивший заглавную песню, вместе с На Хун А был королём корейского трота в 1970-е гг. Эти два исполнителя вдохнули новую жизнь в пребывавший в стагнации рынок поп-музыки.

4. На этом сплит-альбоме, выпущенном Seorabeol Records в 1976 г., записаны песни Чо Ён Пхиля (1950 г. р.) и группы «Young Sound». Пластинка была продана в рекордном количестве — более миллиона копий, а её жемчужиной стала песня Чо Ён Пхиля «Возвращайтесь, в Пусанский порт». В то время корейцам из Ассоциации северокорейских граждан в Японии было впервые разрешено посетить Южную Корею, и эта песня стала хитом и в Японии.

Удивительная живучесть

Жизнеспособность трота, который до сих пор остаётся в мейнстриме корейской поп-музыки, объясняется его приспособляемостью к эпохам. В годы войны эти песни всегда были рядом с народом, служа утешением израненным сердцам. В 1964 году вышла песня «Девушка-камелия», исполняемая Ли Ми Чжа*, и сразу завоевала сенсационную популярность. Однако в 1965 году при военном правительстве её обличили как песню в японском стиле и запретили исполнять. Запрет был снят только в 1987 году.

Трот также видоизменялся, вбирая в себя другие жанры популярной музыки. В начале 1970-х годов молодёжь увлеклась роком и фолком, но после того, как несколько звёзд было замешано в скандалах с курением марихуаны, правительство развернуло «движение за очищение популярной музыки» под девизом «распространения здоровой песни». Это сильно ударило по популярной музыке. В частности, рок потерял своё место из-за прикрепившегося к нему имиджа бунтарской музыки. Именно в это время появился рок-трот. После того как песня Чо Ён Пхиля «Возвращайтесь в Пусанский порт!» стала хитом в 1976 году, рок-музыканты открыли для себя способ выживания путём включения в свою музыку элементов трота, дружественного широким массам.

После того как страна приняла Азиатские игры в 1986 году и Олимпиаду в 1988 году, в Корее воцарилась атмосфера открытости и наслаждения жизнью. В это время трот снова всплыл в качестве ключевого элемента возрастной развлекательной культуры, и песни того периода получили название «возрастная песня». Но популярность трота не ограничилась взрослой аудиторией. Песня «Ой!» Чан Юн Чжон, зазвучавшая в 2004 году, обрела беспрецедентную популярность. Её распевали и взрослые, и дети. Если раньше трот считался грустной музыкой, то благодаря этой песне люди осознали, что он также может дарить смех и радость.

Чан Ю Чжон историк музыки, профессор Института общего образования Университета Тангук





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.