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2020-09-24
#Листая журнал Koreana l 2020-09-24
До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны
Трот, баллады и танцевальная музыка. Ч.1
Трот по-настоящему оформился в 1930-х годах, вместив в себя национальные чувства колониального периода. В балладах поётся о любви, а танцевальная музыка айдол-групп является центральной осью кей-попа. Эти три жанра популярной музыки, зародившиеся в разные периоды и разными путями, продолжают эволюционировать в атмосфере огромной любви со стороны корейцев.
Трот и национальные чувства
Трот возник в период японского колониального правления, в первой половине ХХ века, и поначалу был объектом острой критики тех, кто считал этот музыкальный жанр результатом японского влияния, а некоторые даже называли трот вульгарным. Но музыкальный стиль, который подозревали во влиянии на трот, на самом деле не был исконно японским. Япония рано начала воспринимать культуру и музыку Запада, и в этом процессе на стыке японской и новой западной музыки родилась популярная песня новой формы, называемая «рюкока», букв. «модная песня».
В Корее эти песни стали называть «юхэнга» (유행가), а в 1950-х годах переименовали в трот. Музыкальный язык трота стал меняться после Освобождения в 1945 году. Ограничения в плане формата ослабли, и на свет появились разные песни в стиле трот с разнообразными ритмами и темпами. А тексты песен, в которых в начальный период метафорически выражалась тоска по любимому, погибшей стране, родному краю, теперь изменились в сторону более искреннего и непосредственного выражения чувств.
Удивительная живучесть
Жизнеспособность трота, который до сих пор остаётся в мейнстриме корейской поп-музыки, объясняется его приспособляемостью к эпохам. В годы войны эти песни всегда были рядом с народом, служа утешением израненным сердцам. В 1964 году вышла песня «Девушка-камелия», исполняемая Ли Ми Чжа*, и сразу завоевала сенсационную популярность. Однако в 1965 году при военном правительстве её обличили как песню в японском стиле и запретили исполнять. Запрет был снят только в 1987 году.
Трот также видоизменялся, вбирая в себя другие жанры популярной музыки. В начале 1970-х годов молодёжь увлеклась роком и фолком, но после того, как несколько звёзд было замешано в скандалах с курением марихуаны, правительство развернуло «движение за очищение популярной музыки» под девизом «распространения здоровой песни». Это сильно ударило по популярной музыке. В частности, рок потерял своё место из-за прикрепившегося к нему имиджа бунтарской музыки. Именно в это время появился рок-трот. После того как песня Чо Ён Пхиля «Возвращайтесь в Пусанский порт!» стала хитом в 1976 году, рок-музыканты открыли для себя способ выживания путём включения в свою музыку элементов трота, дружественного широким массам.
После того как страна приняла Азиатские игры в 1986 году и Олимпиаду в 1988 году, в Корее воцарилась атмосфера открытости и наслаждения жизнью. В это время трот снова всплыл в качестве ключевого элемента возрастной развлекательной культуры, и песни того периода получили название «возрастная песня». Но популярность трота не ограничилась взрослой аудиторией. Песня «Ой!» Чан Юн Чжон, зазвучавшая в 2004 году, обрела беспрецедентную популярность. Её распевали и взрослые, и дети. Если раньше трот считался грустной музыкой, то благодаря этой песне люди осознали, что он также может дарить смех и радость.
Чан Ю Чжон историк музыки, профессор Института общего образования Университета Тангук
Полный текст статьи «Трот, баллады и танцевальная музыка»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
2020-09-24
2020-09-24
2020-09-24 16:51:44
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