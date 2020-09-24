Чон Ын Гён и Пон Чжун Хо - в списке ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

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Начальник орейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён и кинорежиссёр Пон Чжун Хо включены в список ста самых влиятельных людей мира за 2020 год по версии журнала Time. Он был опубликован 23 сентября. Чон Ын Гён вошла в список в категории «Лидеры». В представлении Чон Ын Гён говорится, что она вела открытый диалог с гражданами, находясь на передовой линии борьбы с COVID-19, и добилась успешной реализации корейской модели карантина, которая стала образцом для многих стран мира. Отмечается, что честность Чон Ын Гён вдохновит таких же борцов с коронавирусом по всему миру, а также людей, вступивших в эпоху жизни после COVID-19. Открытые и точные брифинги, которые проводила Чон Ын Гён после появления первого больного, позволили завоевать доверие граждан и наладить сотрудничество, что позволило удержать вспышку заболевания под контролем.

Режиссёр Пон Чжун Хо вошёл в список в категории «Люди искусства». Он стал первым южнокорейским режиссёром, завоевавшим кинопремию «Оскар» сразу в четырёх номинациях – «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Его картина «Паразиты» поднимает вопросы социального неравенства, классовых различий и человеческих отношений на примере одной богатой и одной бедной семьи. Среди отечественных зрителей Пон Чжун Хо уже давно завоевал славу мастера кинематографа, благодаря картинам «Воспоминания об убийстве», «Монстр» и «Сквозь снег».