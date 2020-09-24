Утверждён четвёртый дополнительный бюджет

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23 сентября Кабинет министров РК утвердил четвёртый дополнительный бюджет в размере 7 трлн. 800 млрд. вон (5 млрд. 700 млн. долларов). Он направлен на предоставление финансовой помощи пострадавшим от пандемии COVID-19. Премьер-министр Чон Сэ Гюн обратился к заинтересованным ведомствам с просьбой сконцентрировать все усилия на скорейшем распределении помощи. Поздно ночью 22 сентября в Национальном собрании состоялось пленарное заседание, на котором депутаты утвердили бюджетный законопроект.

Половина бюджета будет выделена на выплаты малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате ужесточения мер социального дистанцирования. Предприятия с годовым товарооборотом менее 400 млн. вон (340 тыс. долларов) получат по 860 долларов, если их товарооборот снизился в результате повторного распространения COVID-19. Предприятия общепита и другие заведения, вход в которые был ограничен, получат примерно по 1300 долларов, а компьютерные клубы, учреждения дополнительного образования и другие заведения, которые некоторое время не работали - по 1700 долларов. Временные работники получат от 430 до 1290 долларов.

Единовременное частичное возмещение расходов на услуги связи в размере 20 тыс. вон (17 долларов) получат граждане в возрасте от 16 до 34 лет, а также лица старше 65 лет. Ранее правящие силы настаивали на предоставлении такой помощи всем гражданам страны старше 13 лет. Единовременные выплаты пособий по уходу за воспитанниками детских садов и учениками начальных школ охватят также учеников средних школ. Помощь получат также водители такси. Власти планируют завершить большую часть выплат до начала праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который начинается 30 сентября.