После межкорейского саммита в Пхеньяне прошло два года

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22 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обратился с видеопосланием к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором выразил стремление документально зафиксировать окончание Корейской войны. По его словам, это положит начало миру на Корейском полуострове, который, в свою очередь, станет залогом мира в Северо-Восточной Азии и повлечёт за собой положительные перемены в устройстве всего мира. В послании говорится, что для достижения полного мира на полуострове окончание войны должно сопровождаться денуклеаризацией КНДР. Мун Чжэ Ин также предложил создать консультативный орган по противоэпидемическим мерам и другим проблемам здравоохранения с участием стран Северо-Восточной Азии. Возможно, сотрудничество в рамках этого органа поможет наладить зашедший в тупик диалог с Севером, считают эксперты.

Напомним, что после третьего межкорейского саммита в Пхеньяне прошло ровно два года. Пхеньянская декларация включала многообещающие договорённости: сотрудничество в экономической, гуманитарной, социальной и культурной сферах, визит лидера КНДР Ким Чон Ына в Сеул. Последовавшие за саммитом межкорейские переговоры на высоком уровне закрепили и конкретизировали достигнутые договорённости. Однако позже Пхеньян направил все силы на переговоры с Вашингтоном, которые зашли в тупик после неудачного северокорейско-американского саммита в Ханое в феврале прошлого года. После этого Север выступил с резкой критикой в адрес южнокорейского правительства и лично президента Мун Чжэ Ина, из-за чего межкорейские отношения также не получили дальнейшего развития.