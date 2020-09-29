Всё по новой (4) 상관없어요

Актер Хван Чжон Мин (배우 황정민)
2020-09-29
#Говорим как герои сериалов l 2020-09-27
Диалог недели
송나희(Сон На Хи)：미안해요. 오자마자 이런 상황 보게 해서.
Извините. Вам пришлось увидеть такую неловкую сцену, а вы
ведь только вернулись.
윤재석(Юн Чжэ Сок)：대체 뭐 때문에 그렇게 됐는지 내가 캐묻고 싶지만
그건 들어도 내가 이해 못 할 테니까 접고.
Мне хочется спросить, из-за чего всё это произошло, но, наверное, даже услышав ответ, я ничего не пойму, так что закроем тему.
계속 형수라 불러도 되죠?
Я же могу и дальше называть вас невесткой?
한번 형수는 영원한 형수지 안 그래요?
Один раз невестка – навсегда невестка.
송나희(Сон На Хи)：상관없어요. 어차피 당분간은 비밀유지도 해야 되고.
Мне без разницы. Всё равно пока я должна хранить это в тайне.
Фраза недели
상관없어요
[Сан-кван-оп-со-ё]
Мне без разницы
Грамматика
상관없어요 – от прилагательного 상관없다, которое означает «не имеющий отношение с чем либо». По корейскому словарю данное прилагательное означает, что не будет никаких проблем или ничто не связано друг с другом. К прилагательному 상관없다 присоединяются окончание -어 и окончание 요 неофициально-вежливого стиля речи.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 상관없어
☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 상관없습니다
☞ синоним к слову 상관없다 : 관계없다
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-28 16:33:42
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