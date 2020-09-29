Всё по новой (4) 상관없어요

Диалог недели

송나희(Сон На Хи)：미안해요. 오자마자 이런 상황 보게 해서.

Извините. Вам пришлось увидеть такую неловкую сцену, а вы

ведь только вернулись.

윤재석(Юн Чжэ Сок)：대체 뭐 때문에 그렇게 됐는지 내가 캐묻고 싶지만

그건 들어도 내가 이해 못 할 테니까 접고.

Мне хочется спросить, из-за чего всё это произошло, но, наверное, даже услышав ответ, я ничего не пойму, так что закроем тему.

계속 형수라 불러도 되죠?

Я же могу и дальше называть вас невесткой?

한번 형수는 영원한 형수지 안 그래요?

Один раз невестка – навсегда невестка.

송나희(Сон На Хи)：상관없어요. 어차피 당분간은 비밀유지도 해야 되고.

Мне без разницы. Всё равно пока я должна хранить это в тайне.





Фраза недели

상관없어요

[Сан-кван-оп-со-ё]

Мне без разницы





Грамматика

상관없어요 – от прилагательного 상관없다, которое означает «не имеющий отношение с чем либо». По корейскому словарю данное прилагательное означает, что не будет никаких проблем или ничто не связано друг с другом. К прилагательному 상관없다 присоединяются окончание -어 и окончание 요 неофициально-вежливого стиля речи.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 상관없어

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 상관없습니다

☞ синоним к слову 상관없다 : 관계없다



