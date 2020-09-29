О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)





Режиссёр: Хон Сок Ку

Сценарист: Юн Гён А

В ролях: Чин Ги Чжу, Чон Ин Хва, По На, Рё Ун

Количество серий: 50





Малоэтажный жилой дом «Самгван» стал домом для жильцов с разными судьбами. Душевное тепло и любовь объединили под одной крышей незнакомых людей, ставших друг для друга родной семьёй. Несмотря на то, что этот мир порой может быть очень жестоким, человеческие ценности по-прежнему остаются непоколебимыми.