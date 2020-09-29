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О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-28


Режиссёр: Хон Сок Ку

Сценарист: Юн Гён А

В ролях: Чин Ги Чжу, Чон Ин Хва, По На, Рё Ун

Количество серий: 50


Малоэтажный жилой дом «Самгван» стал домом для жильцов с разными судьбами. Душевное тепло и любовь объединили под одной крышей незнакомых людей, ставших друг для друга родной семьёй. Несмотря на то, что этот мир порой может быть очень жестоким, человеческие ценности по-прежнему остаются непоколебимыми.

О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)
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