О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»! (오! 삼광빌라!)

Актер Хван Чжон Мин (배우 황정민)
2020-09-29
#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-28
Режиссёр: Хон Сок Ку
Сценарист: Юн Гён А
В ролях: Чин Ги Чжу, Чон Ин Хва, По На, Рё Ун
Количество серий: 50
Малоэтажный жилой дом «Самгван» стал домом для жильцов с разными судьбами. Душевное тепло и любовь объединили под одной крышей незнакомых людей, ставших друг для друга родной семьёй. Несмотря на то, что этот мир порой может быть очень жестоким, человеческие ценности по-прежнему остаются непоколебимыми.
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-28 16:33:42
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