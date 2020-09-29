Актер Хван Чжон Мин (배우 황정민)

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Думаю, не будет преувеличением сказать, что если вы хотя бы поверхностно знакомы с корейским кинематографом, то вы точно видели и знаете Хван Чжон Мина. Практически все самые известные и кассовые фильмы Кореи, почти все фильмы, которые стали известны и популярны за пределами Кореи – почти во всех них играет Хван Чжон Мин. Он – один из трех корейских актеров, у которых количество зрителей их фильмов перевалило за 100 миллионов человек. Два других – это Сон Ган Хо и Хо Чжон У.