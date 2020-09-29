Лучшие корейские песни для сна

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Четвёртая рубрика сентября посвящена лучшим корейским песням для сна. В эфире прозвучали музыкальные композиции из творчества групп Standing Egg (스탠딩 에그), Brown Eyed Soul (브라운 아이드 소울), «Чёрные юбки» (검정치마) и певицы IU (아이유). Первая песня «Звёздочка» (Little Star) в исполнении музыкального коллектива Standing Egg отражает любовь и теплоты души. Вторая песня в исполнении IU называется «Ночное послание» (밤편지). Композиция отличается спокойным ритмом, благодаря которому возникает некое чувство умиротворения. При её прослушивании представляешь себе молодую девушку, которая в яркую лунную ночь, сидя у окна, вспоминает о прошлой любви. Третья песня «Ночная мелодия» (밤의 멜로디) группы Brown Eyed Soul (브라운 아이드 소울) написана в жанре соул, популярной музыки афроамериканского происхождения, 70-х годов. Особую изюминку ей придаёт исполнение струнного инструмента ситар. Заключительная песня рубрики «Если не со мной» (나랑 아니면) в исполнении группы «Чёрные юбки» (검정치마), на сегодняшний день одна из лучших музыкальных композиций о любви.