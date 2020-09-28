Участники BTS написали рекомендацию для американской певицы Холзи

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Участники группы BTS (방탄소년단) написали рекомендацию для американской певицы Холзи (Halsey), вошедшей в список «100 самых влиятельных людей мира» за 2020 год по версии журнала Time. Холзи обладает невероятной способностью излучать изнутри себя магию; её смелая душа проявляется не только в музыке и выступлениях, но также и стиле жизни, - сообщается в послании BTS, размещённом на официальной странице издания. Холзи является источником вдохновения, и для нас честь назвать её своим другом, - отмечают южнокорейские артисты. В прошлом году американская певица написала аналогичную рекомендацию для BTS. Дружба между артистами началась после того, когда BTS и Холзи записали совместный трек Boy With Luv и сняли видеоролик к песне. В декабре прошлого года участник BTS Suga (슈가) вместе с Холзи принял участие в записи песни Interlude's SUGA, вошедшей в третий альбом певицы Manic.