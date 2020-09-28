KBS Drama Special возвращается на экраны

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Передача KBS Drama Special (KBS 드라마 스페셜) возвращается на экраны. В среду, 23 сентября, были представлены три одноэпизодных сериала. Первая работа получила название «Современная девушка» (모단걸), её сюжет повествует о становлении одной женщины в период 1920-х годов. Другой сериал «Ледниковая трещина» (크레바스) основан на истории о неизменной любви. Наконец, третий, «Радость и горечь работы» (일의 기쁨과 슬픔), раскрывает конфликт личности между самореализацией и способами зарабатывания средств к существованию. Актрисы Чин Чжи Хи (진지희) и Юн Сэ А (윤세아) вместе с актёром О Мин Соком (오민석) приняли участие в съёмках трёх сериалов. В общей сложности в течение года будут представлены десять новых сериалов, включая три вышеупомянутых. Начало показа передачи состоится в ближайшее время. KBS Drama Special - это передача телеканала KBS2, показ которой осуществляется с 2010 года. До сегодняшнего дня было показано десять сезонов, каждый из которых представлен множеством одноэпизодных сериалов. Кон Хё Чжин (공효진), Пак По Гом (박보검), Сон Хён Чжу (손현주), Ли Сон Гюн (이선균) и другие известные артисты в прошлом принимали участие в съёмках сериалов данной передачи.