Новый альбом дуэта «Шведская прачечная»





Женский дуэт «Шведская прачечная» (스웨덴세탁소) возвращается на сцену. Во вторник, 29 сентября, певицы представят новый музыкальный альбом. «Где мы расцвели 1: Чёткий образ» (우리가 핀 1 – 잔상). Работа представлена семью музыкальными дорожками с заглавным треком «Останься со мной» (스테이 위드 미). Все песни были написаны лично участницами дуэта. Это первый мини-альбом артисток за последний год. Релиз последнего состоялся в сентябре прошлого года.