Стартует показ телепередачи KBS о домашних животных

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Показ передачи телеканала KBS2 «Витамины для домашних питомцев» (펫 비타민) стартует 10 октября. Популярный ведущий Чон Хён Му (전현무), певцы «Пум» (붐), Ким Су Чхан (김수찬) и участница группы KARA (카라) Хан Сын Ëн (한승연) вошли в основной состав участников телепередачи, суть которой заключается в поиске правильного сосуществования человека и домашних животных. Помощь им в этом окажут комедиант Со Тхэ Хун (서태훈) и команда ветеринаров. Зрителей ждут увлекательные выпуски с участием домашних питомцев и их хозяев.