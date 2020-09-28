Стартует показ телепередачи KBS о домашних животных

Актер Хван Чжон Мин (배우 황정민)
2020-09-29
Показ передачи телеканала KBS2 «Витамины для домашних питомцев» (펫 비타민) стартует 10 октября. Популярный ведущий Чон Хён Му (전현무), певцы «Пум» (붐), Ким Су Чхан (김수찬) и участница группы KARA (카라) Хан Сын Ëн (한승연) вошли в основной состав участников телепередачи, суть которой заключается в поиске правильного сосуществования человека и домашних животных. Помощь им в этом окажут комедиант Со Тхэ Хун (서태훈) и команда ветеринаров. Зрителей ждут увлекательные выпуски с участием домашних питомцев и их хозяев.
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-28 16:33:42
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >