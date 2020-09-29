Компания R.O.C.K - разработчик носимой умной мыши в форме кольца

ⓒ R.O.C.K

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию R.O.C.K. (알오씨케이), которая разработала носимую мышь в форме кольца. У микрофона – президент компании г-н Ким Чжэ Хён.





Компания R.O.C.K., основанная в 2018 году, является разработчиком носимой мыши в форме кольца, оснащённой тактильным датчиком и гироскопом. Обычные мыши на основе оптического сенсора можно использовать на плоских поверхностях, но не на стекле. При использовании традиционной мыши люди часто испытывают боль в запястье или в суставах пальцев. Нашу мышь можно надеть на палец, подобно кольцу, поэтому её легко носить с собой, и она снижает нагрузку на запястья пользователей. Наша кольцевая мышь может выполнять все функции традиционной мыши, такие как щелчок, двойной щелчок, прокрутка и перетаскивание. На разработку этой «умной» мыши ушло более двух лет. Она весит 15 граммов и имеет толщину 14 миллиметров, поэтому пользователям может показаться, что мышь-кольцо немного толстовата.





Традиционная мышь с длинным шнуром названа так из-за её сходства с грызуном. Перемещая её по плоской поверхности, пользователи перемещают курсор на экране компьютера. Компьютерные мыши, наряду с клавиатурами, являются наиболее широко используемым устройством ввода. Но, используя мышь в течение долгих часов, люди могут чувствовать боль в пальцах или запястьях. Кроме того, оптическая мышь, которую сегодня в основном используют, плохо работает на скользкой поверхности, такой как стекло. Мышь с интеллектуальным кольцом, разработанная R.O.C.K., новаторски исправила недостатки существующей мыши. Помимо своей роли компьютерной мыши, она имеет множество других функций, которые можно использовать в самых разных областях повседневной жизни.





ⓒ R.O.C.K

Наш продукт может служить мышкой. Его также можно использовать в качестве пульта дистанционного управления Smart TV и транспортной карты. Мы планируем развивать его как игровой контроллер виртуальной реальности. Можно надеть наш продукт на два пальца, как кольца, для управления игрой. То есть, можно управлять различным игровым контентом, просто двигая руками в воздухе, не снимая очков виртуальной реальности. Пользователи могут играть в боевые игры более свободно и комфортно.





Кольцевая мышь, основанная на тактильном датчике и гироскопе, очень удобна не только при работе на компьютере, но и в повседневной жизни. Например, в переполненном автобусе или метро сложно управлять смартфоном одной рукой. Задача упрощается, если просто надеть кольцо мыши на палец. С кольцевой мышью не нужны перчатки для сенсорного экрана в зимнее время, потому что смартфонами можно управлять, держа руки в карманах. Но толщина пальцев у разных людей разная. В сотрудничестве с исследовательской группой из Университета Инха проблема была решена. Полимер с памятью формы - это материал, размер или форма которого изменяется в соответствии с изменением температуры. Этот материал наносится на ту часть мыши, которая касается пальца, поэтому палец пользователя может поместиться в мышь-кольцо. Мышь была создана в 1963 году и получила нынешний вид в 80-е годы прошлого века. Люди использовали традиционную мышь почти 40 лет, и они могут испытывать трудности с привыканием к новому продукту. Чтобы решить эту проблему, компания будет использовать маркетинговую стратегию, предлагая свою кольцевую мышь в комплекте с настольными компьютерами или ноутбуками.





Наша цель - выйти на рынок здравоохранения. Используя нашу мышь-кольцо можно измерять уровень стресса через кровоток в пальце на основе датчика PPG, который обнаруживает изменения объёма крови. Результат можно посмотреть на экране смартфона. С таким решением мы готовимся выйти на рынок здравоохранения, который, как ожидается, будет продолжать расти.





Компания R.O.C.K. получила признание как инновационный технологический стартап. Генеральный директор компании г-н Ким Чжэ Хён был в составе экономической делегации, сопровождавшей президента страны на южнокорейско-американском и южнокорейско-китайском саммитах. Он участвовал в крупнейшей в мире технологической выставке в Лас-Вегасе в 2019 и 2020 годах. R.O.C.K. также рассматривает возможность использовать кольцевую мышь для получения услуг без личного присутствия. Цель компании - помочь пользователям наслаждаться жизнью с помощью носимых кольцевых изделий. Основатель Microsoft Билл Гейтс когда-то сказал: «Я поставлю компьютер каждому на стол». Точно так же президент R.O.C.K. Ким Чжэ Хён мечтает дать всем свой продукт. Мы надеемся на то, что мечта станет реальностью.