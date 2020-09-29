Конкуренция за лидерство на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей

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Одновременно с ростом рынка электромобилей растёт рынок аккумуляторов для них. Аккумуляторы называют «вторым полупроводником» и «двигателем роста следующего поколения». Не будет преувеличением сказать, что Battery Day, проведённый 22 сентября компанией Tesla, привлёк внимание всего мира. Ожидается, что новые технологии американской компании окажут влияние на мировую индустрию аккумуляторов и рынок электромобилей. Ситуацию комментирует профессор Ким Пхиль Су с факультета автомобилестроения университета Тэрим.





Южнокорейские производители аккумуляторов терялись в догадках, какую технологию Tesla представит во время Battery Day. Это мог быть аккумулятор, заряда которого хватает на миллион миль пробега. Могло быть объявлено о снижении цен на аккумуляторы с нынешних 130-150 до 70-80 долларов за киловатт-час. Компания могла сообщить о самостоятельном производстве аккумуляторов. Однако, вопреки ожиданиям, ни о чём подобном на мероприятии объявлено не было. Это хорошая новость для трёх основных отечественных производителей аккумуляторов, потому что мировой рынок только напомнил о том факте, что усовершенствовать аккумуляторные технологии, в которых отечественные производители имеют сильные стороны, довольно сложно.





Во время мероприятия Battery Day, которое в Интернете наблюдали 270 тысяч человек по всему миру, компания Tesla обещала разработать новый аккумулятор, который будет работать дольше, но стоить вдвое дешевле. Его обещают представить через три года, но эксперты полагают, что за короткий период практически невозможно построить крупномасштабное производство аккумуляторных элементов. Скорее всего, Tesla всего лишь намеревается уменьшить свою зависимость от поставщиков, увеличив собственные производственные мощности. Накануне Battery Day генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Твиттере, что уже в 2022 году ожидает дефицита аккумуляторных элементов. Он также сказал, что Tesla увеличит их закупки у зарубежных производителей, включая южнокорейскую компанию LG Chem.





В 2019 году глобальные продажи электромобилей достигли 2 млн единиц, увеличившись в разных странах от 20 до 50% в годовом исчислении. Ожидается, что данный показатель вырастет в текущем году до 3,5–4 млн, а в следующем году - до 6 млн. Это означает, что увеличится производство аккумуляторов. Электромобили постоянно совершенствуется, увеличивается расстояние, которое они могут проехать на одной зарядке аккумулятора. Сегодня покупатели электромобилей получают финансовую поддержку от государства. На протяжении пяти ближайших лет спрос на электромобили будет выше, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и субсидии не понадобятся.





Три южнокорейских производителя - LG Chem, Samsung SDI и SK Innovation - вместе контролируют 34,5% мирового рынка аккумуляторов. Китай и Япония прилагают много усилий для разработки высокопроизводительных аккумуляторов, но и Республика Корея может похвастаться высоким уровнем технологий. У отечественных компаний есть потенциал для того, чтобы занять лидерские позиции на рынке, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому расслабляться рано. Три страны заняты формулированием стратегий, призванных опередить конкурентов. Китай стремится обеспечить необходимые запасы материалов с помощью ресурсной дипломатии, а Япония усилила контроль над стратегическими запасами 34-х редких металлов, включая редкоземельные элементы и кобальт. Республике Корея следует предпринять более активные действия на правительственном уровне.





Высокоэффективные литий-ионные полимерные аккумуляторы широко используются во всём мире. Но южнокорейские компании почти полностью зависят от импорта таких необходимых материалов как никель, кобальт и марганец. Конечно, важно делать батареи качественно и поставлять их в больших количествах. Китай имеет материалы для аккумуляторов, а Республике Корея необходимо активно решать вопрос их закупки, потому что любые перебои в поставках материалов приведут к затруднениям в производстве. С другой стороны, можно заменить редкие металлы обычными материалами посредством технического развития. Поступая таким образом, можно уменьшить зависимость от импортного сырья. Я считаю, что необходимо следовать этой двуединой стратегии.





Производители переходят на самостоятельное производство аккумуляторов, чтобы стабилизировать их поставки и захватить инициативу на рынке электромобилей. В разработку собственных аккумуляторов вкладывают средства не только Tesla, но и BMW, и Toyota. Южнокорейскому правительству следует перейти к «системе негативного регулирования», при которой компании сталкиваются с меньшим количеством требований, чтобы создать более благоприятную деловую среду. Отечественным производителям аккумуляторов необходимо тратить больше средств на исследования и разработки, нанимать больше специалистов по ключевым технологиям. Страна должна быть на шаг впереди своих соперников в технологиях и людских ресурсах. На рынке мобильности будущего автомобиль выйдет за рамки простого средства передвижения и превратится в мобильное жилое пространство. Помня об этой концепции, промышленность, научные круги и правительство прилагают согласованные усилия, опираясь на общественную поддержку. Мы надеемся, что в жёсткой конкуренции на мировом рынке аккумуляторов Республика Корея продолжит демонстрировать высокие показатели и будет доминировать на рынке.