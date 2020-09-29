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Дата рождения: 26 января 1989 г.

Рост: 171 см

Вес: 50 кг

Дебют: «Как в 20 лет» (두번째 스무살), 2015 г.





Актриса Чин Ги Чжу (진기주) родилась в Сеуле. До 2014 года работала в компании Samsung SDS, затем журналистом в телерадиовещательной компании Gangwon No.1 Broadcasting (G1강원민방). В 2014 году приняла в конкурсе моделей SBS Supermodel Contest (슈퍼모델 선발대회), заняв одно из призовых мест. Год спустя сыграла свою первую роль в сериале «Как в 20 лет» (두번째 스무살). В общей сложности актриса приняла участие в съёмках 11 сериалов, в пяти из них исполнив главные роли. В 2020 году на экраны вышел последний сериал телеканала KBS «О! Малоэтажный жилой дом «Самгван»!» (오! 삼광빌라!). Показ первого фильма с участием Чин Ги Чжу «Маленький лес» (리틀 포레스트) состоялся в 2018 году. На 2020 год запланирован выход второго фильма «Полночь» (미드나이트).