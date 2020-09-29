Актер Хван Чжон Мин (배우 황정민)
2020-09-29
#Мелодии Кореи l 2020-09-30
С 30 сентября в Корее отмечают праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Этот традиционный день всегда сопровождался весёлыми гуляниями, народными песнями, играми, забавами. В нашем выпуске вы узнаете о том, как раньше проводили Чхусок корейцы и какие песни исполняли профессиональные музыканты.
Выпуск 483. Праздник урожая и поминовения предков Чхусок
* Песня «Кильгунак» – Ансамбль «Пхури»
* Песня «Чхуквонгён» – Ю Чжи Сук (вокал)
* Песня «Пинари» – Чхэ Су Хён (вокал) и группа «Вторая луна»
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-28 16:33:42
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