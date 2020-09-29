



С 30 сентября в Корее отмечают праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Этот традиционный день всегда сопровождался весёлыми гуляниями, народными песнями, играми, забавами. В нашем выпуске вы узнаете о том, как раньше проводили Чхусок корейцы и какие песни исполняли профессиональные музыканты.





Выпуск 483. Праздник урожая и поминовения предков Чхусок

* Песня «Кильгунак» – Ансамбль «Пхури»

* Песня «Чхуквонгён» – Ю Чжи Сук (вокал)

* Песня «Пинари» – Чхэ Су Хён (вокал) и группа «Вторая луна»