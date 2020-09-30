Праздник Чхусок на фоне пандемии COVID-19

ⓒYONHAP News

1 октября корейцы отметили один из самых важных национальных праздников – праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Традиционно в этот день родственники со всех уголков страны собираются вместе, чтобы воздать дань уважения предкам. Но из-за пандемии COVID-19 Чхусок в этом году стал не совсем обычным. С 28 сентября по 11 октября по всей стране действует усиленный карантинный режим. Правительство попросило жителей страны воздержаться от посещения родственников и родовых кладбищ, чтобы до минимума сократить личное общение. Такие меры направлены на предотвращение распространения вируса в первую очередь среди наиболее уязвимых пожилых жителей страны.

В результате этих мер загруженность автомобильных дорог по сравнению с предыдущими годами, но всё равно автомобилей было много, поскольку корейцы всё-таки отправились на малую родину. Скопления людей образовались также в популярных туристических местах, в том числе, в провинции Канвондо и на острове Чечжудо.

Длительные ограничения на уличные мероприятия, отсутствие полноценного летнего отпуска и возможности выезда за границу повлияли на южнокорейцев, решивших воспользоваться пятидневными выходными. В этот праздник огромные потери понесли продавцы товаров, которые традиционно пользуются спросом в качестве подарков на Чхусок. Ранее предприниматели уже понесли большие убытки из-за распространения COVID-19. Фермеры пострадали даже вдвойне, так как цены на овощи и фрукты повысились из-за рекордно затяжного сезона дождей прошедшим летом.

Президент страны Мун Чжэ Ин, поздравляя жителей страны с праздником, выразил им благодарность за проявленное терпение в период карантина. Он отметил, что, благодаря всеобщим усилиям, страна постепенно вернётся к обычной жизни.