Национальное собрание РК представило прогноз роста экономики

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Южнокорейская экономика начнёт восстанавливаться в следующем году, а ещё через год достигнет почти трёхпроцентного роста. Такой прогноз представило 30 сентября управление бюджетной политики Национального собрания. Постепенно выходя из-под негативного влияния пандемии COVID-19, в 2021 году рост реального ВВП составит 2,3%, а в 2022 году - 2,8%. После этого ожидается некоторое замедление темпов роста, отмечают эксперты. Среднегодовой потенциальный рост экономики страны в ближайшие пять лет составит 2%. Это на 0,6% меньше, чем в период с 2015 по 2019 годы. Ожидается рост государственного потребления и инвестиций в производственные мощности. В то же время прогнозируется снижение частного потребления и инвестиций в строительство. Кроме того, эксперты прогнозируют значительное снижение доли капиталовложений, поэтому расширение объёма инвестиций считают важным фактором роста южнокорейской экономики. ВВП на душу населения составит в этом году 30.582 доллара, а в следующем году – 32.023 доллара

Прогноз Национального собрания более пессимистичен по сравнению с прогнозами других организаций. Самый оптимистичный прогноз для южнокорейской экономики представило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. В его отчёте от 24 сентября прогноз роста южнокорейской экономики на этот год был скорректирован с минус 1,5% до минус 0,9%.

Пандемию COVID-19 пока нельзя считать завершённой, но наиболее сильный экономический шок уже позади, говорится в отчёте. В связи с этим экономики Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона начнут восстанавливаться.