30 лет дипломатическим отношениям РК и России

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30 сентября исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией. За это время двусторонний товарооборот вырос как минимум в 25 раз. Если в 1990 году он составлял 880 млн долларов, то в прошлом году – 22 млрд 300 млн долларов. За тот же период поток туристов в обоих направлениях увеличился с 30 тыс. до 770 тыс. человек. Он возрос особенно заметно после введения в 2014 году взаимного безвизового режима. Заметно увеличился и объём инвестиций. В 2006 году компания LG Electronics открыла в Московской области завод по производству бытовой техники. Следом в России были построены заводы компаний Orion и Samsung Electronics. В Санкт-Петербурге был открыт завод Hyundai Motor, а в центре Москвы построен бизнес-центр южнокорейской компании Lotte.

По случаю юбилейной даты президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре варианты развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове. Южнокорейский лидер заявил, что он будет и впредь прилагать усилия для ядерного разоружения Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. В связи с этим южнокорейский лидер попросил у коллеги конструктивных действий и поддержки. Владимир Путин ответил, что Россия всегда готова к сотрудничеству. Оба лидера высоко оценили результаты трёх десятилетий дипломатических отношений и договорились развивать двусторонние отношения с учётом перспектив и взаимной выгоды.

Соглашение об установлении дипломатических отношений между Сеулом и Москвой подписали 30 сентября 1990 года в Нью-Йорке министры иностранных дел двух стран Чхве Хо Чжун и Эдуард Шеварднадзе. Соглашение вступило в силу сразу после подписания.