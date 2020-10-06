Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Анонс музыкальных событий октября

# Новости шоу-бизнеса l 2020-09-30

Сеул сегодня

ⓒ webtv.un.org

Какие музыкальные новинки ожидают нас в октябре. С какой речью выступили участники BTS (방탄소년단) на Генеральной Ассамблее ООН. Обо всём этом подробнее в предстоящем выпуске.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >