До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

Трот, баллады и танцевальная музыка. Ч.2





1. Первый и последний альбом Ю Чжэ Ха (1962—1987)

2. Первый альбом Пён Чжин Сопа (1966 г. р.), выпущенный в 1988 г., был продан в количестве более 1,8 млн. копий и принёс ему в том же году премию как лучшему новичку и Гран-при «Golden Disk Awards» в следующему году.

3. Ли Мун Сэ (1959 г. р.), которого считают родоначальником жанра корейской баллады, выпустил свой четвёртый альбом в 1987 г.

В Корее балладами называют все мелодичные медленные песни про любовь. Как следствие, в балладах поётся в основном о любви, а мелодии отличаются мягкостью и лиризмом. Истоки корейских баллад можно найти в «джазовых песнях» — жанре, сформированном под влиянием западной популярной музыки в 1930-х годах, или в песнях жанра стандарт-поп американского типа, которые были модными в 1960-х годах. Однако баллады в Корее оформились в отдельный жанр гораздо позже. Встреча композитора Ли Ён Хуна* и певца Ли Мун Сэ сделала 1980-е годы золотым веком баллад. Пён Чжин Соп также был одним из исполнителей баллад начального периода. Творчество Ю Чжэ Ха, который успел выпустить всего один альбом в 1987 году и безвременно ушёл из жизни в результате ДТП, также получило высокую оценку за то, что он вывел баллады на новый уровень, привив к ним элементы классики и джаза. Даже сейчас, по прошествии почти 40 лет, эти песни продолжают греть сердца и души корейцев.





Первый альбом группы «Со Тхэ Чжи и ребята», просуществовавшей с 1991 по 1996 гг., включал танцевальную музыку, метал и рэп. Он произвёл такую сенсацию, что некоторые критики делят корейскую поп-музыку на до и после Со Тхэ Чжи.

Кей-поп и танцевальная музыка

Корейцы умеют и любят петь, плясать и выпивать и оттачивали эти умения на протяжении тысяч лет. Но сегодняшняя танцевальная музыка началась с влияния западной культуры и стала мейнстримом только в 1980-х годах. После бума диско в конце 1970-х в Корее тоже стала модной музыка с сильным битом и простой структурой и песни таких исполнителей, как Майкл Джексон и Мадонна, что привело к рождению схожей по стилю, но обладающей корейскими чертами танцевальной музыки. Танцевальная музыка по-настоящему «выстрелила» в 1980-х годах, когда в большинстве домов появились цветные телевизоры, и «музыка, которую смотришь» стала важнее, чем «музыка, которую слушаешь». Звёздами были такие люди, как Ким Ван Сон, Пак Нам Чжон и танцевальное трио «Собанчха» («Пожарная машина»). В 1990-х годах влияние хип-хопа и рока привнесло перемены в стиль, который возглавило несколько групп, в частности «Со Тхэ Чжи и ребята».





1, 2. PSY (1977 г. р.) исполняет свой фирменный «танец наездника», покидая зал после пресс-конференции в отеле «Каннамский стиль» (Сеул, 2012 г.). Заглавная песня «Каннамский стиль» из его 6-ого студийного альбома держалась на втором месте в чарте «Billboard Hot 100» семь недель подряд. ⓒ Newsbank

3, 4. Второй студийный альбом EXO(вверху), и мини-альбом «Blackpink».

В 2000-х годах в жанре произошла смена поколений. Крупные продюсерские компании посредством системного обучения будущих участников айдол-групп стали массово производить для них танцевальную музыку, открыв путь для «халлю». Отдельно стоит отметить всемирный успех хита Сая(PSY) «Каннамский стиль», который в 2012 стал вирусным, как и показанный в нём «танец наездника». Сейчас по всему миру набирают популярность айдол-группы 3-его поколения, такие как BTS, Twice, Blackpink и EXO. Хотя в последние 2-3 года доход кей-попа от концертов снизился, его доля в цифровом музыкальном контенте выросла. Безусловно, музыка айдол-групп включает в себя разные жанры, однако их перформанс на сцене сложно отнести к иному жанру, кроме как к танцевальной музыке в её самой широкой трактовке.

Надо сказать, что чётких границ между жанрами поп-музыки не существует, равно как нет и артистов, которые бы придерживались только одного из них. В конечном итоге здоровая экосистема поп-музыки может считаться сложившейся, если гармонично сосуществуют и взаимодействуют разные жанры. И с этой точки зрения — корейская популярная музыка прошла процесс здоровой эволюции, представляющей собой «гонку» между тремя участниками: тротом, балладами и танцевальной музыкой. Трот сейчас любим представителями всех возрастов, но и баллады тоже пользуются неизменной популярностью как медленные сентиментальные песни о любви. А танцевальная музыка, будучи движущей силой кей-попа, всему миру демонстрирует потенциал корейской популярной музыки.

Чан Ю Чжон историк музыки, профессор Института общего образования Университета Тангук





Полный текст статьи «Трот, баллады и танцевальная музыка»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.