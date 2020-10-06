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Залог (담보)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-05


Жанр: драма

Режиссёр: Кан Дэ Гю

В ролях: Сон Дон Иль, Ха Чжи Вон, Ким Хи Вон

На экранах: с 29 сентября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


1993 год. Город Инчхон. Частные кредиторы Ту Сок и Чон Бэ направляются по одному адресу, чтобы вернуть деньги. Однако взявшая кредит женщина не может выплатить долг и оставляет в качестве залога собственную дочь Сын И. Так начинается история трёх героев, в последствии ставших друг для друга настоящей семьёй.

Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
Залог (담보)
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