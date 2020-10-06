Всё по новой (5) 사고쳤어

Диалог недели

송나희(Сон На Хи): 얼만데?

Сколько тебе нужно?

송준선(Сон Чжун Сон): 어 뭐가?

Что?

송나희(Сон На Хи): 돈 얘기 하러 온 거잖아. 얼마냐고?

Ты же пришел попросить денег. Сколько тебе нужно?

송준선(Сон Чжун Сон): 아니야, 나 진짜 너 생각 나서 순수한 마음으로 사 온 거야, 정말로.

Нет, я правда вдруг вспомнил о тебе, поэтому от всего сердца купил это печенье, честно.

송나희(Сон На Хи): 빨리 말해봐. 소득 없이 가고 싶어? 나 진료 보러 가야 돼, 지금.

Говори давай. Или хочешь уйти с пустыми руками? Мне уже пора работать.

송준선(Сон Чжун Сон): 2천 안 되면 천이라도.

20 миллионов вон. Если столько нет, то хотя бы 10.

송나희(Сон На Хи): 2천만 원? 오빠 또 사고쳤어?

20 миллионов вон? Ты что, опять наделал глупостей?





Фраза недели

사고쳤어

[Са-го-чхёт-со]

Наделал глупостей





Грамматика

사고쳤어 – это разговорная речь, а грамматически более правильно – 사고를 쳤어. Однако здесь опущено окончание винительного падежа 를. 사고 – существительное, которое означает «авария», «неудача», «неблагоприятный исход какого-либо дела». Далее следует глагол 치다 который означает «делать что-то плохое», «обманывать», «мучать другого человека». Глагол в форме прошедшего времени, разговорной речи 쳤어, и в конце - вопросительный знак. Все вместе получается «사고쳤어?», что дословно переводится «сделал что-то плохое?» Данное выражение может переводиться как «наделал глупостей».





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 사고쳤어?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 사고쳤어요?



