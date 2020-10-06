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Дата рождения: 6 марта 1990 г.

Рост: 160 см

Вес: 42 кг

Дебют: альбом в составе группы AOA (에이오에이) – «История ангелов» (Angels' Story), 2012 г.





Певица Пак Чхо А (박초아) родилась в городе Инчхон. С детства хотела стать певицей, однако её родители узнали о мечте дочери лишь перед самым поступлением в университет. Чхо А планировала поступить на музыкальное отделение, но по совету родителей всё же выбрала профессию с более стабильным заработком, поступив на кафедру менеджмента воздушных судов. Во время учёбы в университете артистка принимала участие во многих прослушиваниях в такие агентства как SM Entertainment и JYP Entertainment. К сожалению, все попытки оказались безуспешными. Вскоре судьба свела певицу с продюсерским агентством FNC Entertainment. В 2012 году, после трёх лет подготовки Чхо А дебютировала в составе группы AOA (에이오에이), представив альбом «История ангелов» (Angels' Story). За несколько лет группа выпустила несколько музыкальных сборников. Наиболее популярными оказались песни «Мини-юбка» (짧은 치마), «Легкими шагами» (사뿐사뿐) и многие другие хиты. Параллельно с выступлениями в группе Чхо А занималась сольной карьерой. В период с 2013 по 2015 годы певица представила несколько музыкальных синглов. Летом 2017 года Чхо А покинула группу AOA. После этого последовал трёхлетний перерыв в музыкальной карьере. В мае 2019 года певица не стала продлевать контракт с агентством FNC Entertainment. В августе 2020 года артистка вновь вернулась на сцену, представив саундтрек к сериалу телеканала KBS2 «Все мужчины одинаковые» (그놈이 그놈이다) под названием «Я здесь» (난 여기 있어요). Несколько дней спустя стало известно о том, что Чхо А заключила контакт с агентством GREATM Entertainment (그레이트엠 엔터테인먼트). 28 сентября певица представила песню «Облако» (Cloud), записанную вместе с диджеем и музыкальным продюсером Primary (프라이머리).