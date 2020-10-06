Трагический инцидент в Жёлтом море

Тэгваллён на пороге зимы
2020-10-06
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-10-01
Сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства Республики Корея, который 21 сентября пропал без вести с борта корабля рыболовной инспекции в районе острова Ёнпхёндо в Жёлтом море, застрелен северокорейскими военными. Южнокорейская сторона решительно осудила этот жестокий акт, призвав Пхеньян объяснить ситуацию, провести совместное расследование и наказать виновных. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2020-10-06
2020-10-07 13:38:29
2020-10-07 11:38:27
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