Трагический инцидент в Жёлтом море

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Сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства Республики Корея, который 21 сентября пропал без вести с борта корабля рыболовной инспекции в районе острова Ёнпхёндо в Жёлтом море, застрелен северокорейскими военными. Южнокорейская сторона решительно осудила этот жестокий акт, призвав Пхеньян объяснить ситуацию, провести совместное расследование и наказать виновных. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.