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Праздники в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-10-01

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

1 октября в Республике Корея отмечается один из главных традиционных праздников – осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок.  Праздничные выходные длятся со среды, 30 сентября, по воскресенье, 4 октября. В Северной Корее таких длинных выходных не бывает, её жители отдыхают на праздник Чхусок только один день. О том, какие существуют праздники на севере Корейского полуострова, и как их отмечают северокорейцы, расскажет доктор Пон Ён Сик из Института северокорейских исследований Университета Ёнсэ.

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