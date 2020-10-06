Праздники в КНДР

Тэгваллён на пороге зимы
2020-10-06
#Сближаясь с Севером l 2020-10-01
1 октября в Республике Корея отмечается один из главных традиционных праздников – осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Праздничные выходные длятся со среды, 30 сентября, по воскресенье, 4 октября. В Северной Корее таких длинных выходных не бывает, её жители отдыхают на праздник Чхусок только один день. О том, какие существуют праздники на севере Корейского полуострова, и как их отмечают северокорейцы, расскажет доктор Пон Ён Сик из Института северокорейских исследований Университета Ёнсэ.
2020-10-06
2020-10-07 13:38:29
2020-10-07 11:38:27
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