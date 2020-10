Новый альбом певицы Ю А

ⓒ WM Entertainment

Первая рубрика октября посвящена выпуску первой сольной пластинки участницы группы OH MY GIRL (오마이걸) Ю А (유아). 7 сентября был представлен мини-альбом альбом «Бон вояж» (Bon Voyage). В общей сложности работа состоит из пяти музыкальных дорожек. Заглавный трек получил название «Бон вояж», а его корейская версия звучит как «Лесной ребёнок» (숲의 아이). Он был создан при участии Со Чжи Им (서지음) одного из известных хитмейкеров южнокорейской музыкальной индустрии. Вместе со вторым музыкальным треком «В поисках себя» (나를 찾아서) песня раскрывает сущность и идентичность певицы. Из представленных в альбоме композиций внимания заслуживает музыкальный трек под третьим номером. Песня называется «Ныряльщик» (Diver). По мнению музыкальных критиков, именно в ней отражается вся красота вокала Ю А. В добавок с некой атмосферой в стиле ретро песня звучит просто потрясающе. Под четвёртым номером была представлена песня «Осознанное сновидение» (자각몽) или «Абракадабра». Заключительная, пятая музыкальная дорожка называется «Конец истории» (End Of Story).