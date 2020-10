Релиз нового альбома BTS состоится 20 ноября

ⓒ Big Hit Entertainment

BTS (방탄소년단) возвращается с новым альбомом. Релиз музыкальной пластинки запланирован на 20 ноября, - сообщают в продюсерском агентстве Big Hit Entertainment. Известно, что новая работа получит название BE (Deluxe Edition). Она содержит послание певцов, заключающееся в том, что наша жизнь продолжается даже новой реальности. В этот раз участники группы принимали активное участие в создании альбома: разрабатывали концепт, придумывали композицию и дизайн музыкального сборника. Выход альбома запланирован на 20 ноября, однако уже сейчас можно оформить предварительный заказ. В преддверии даты релиза артисты дадут онлайн-концерт BTS MAP OF THE SOUL ON:E, который состоится с 10 по 11 октября.