Музыкальный фестиваль Grand Mint Festival состоится в конце октября





Фестиваль Grand Mint Festival (그랜드 민트 페스티벌) может стать первым музыкальным мероприятием, которое пройдёт в режиме офлайн с участием зрителей. По словам организатора, фестиваль состоится в период с 24 по 25 октября на территории олимпийского парка в сеульском муниципальном округе Сонпха-гу. Окончательное решение будет принято 11 октября в соответствии с указаниями правительства и ситуацией вокруг пандемии COVID-19. В случае, если правительство даст разрешение на проведение мероприятия будут соблюдены все меры предосторожности для недопущения возможного распространения COVID-19, включая ограничение количества зрителей до 35% в сравнении с прошлым годом, упразднение стоячей зоны у сцены и обязательную установку рамок для дезинфекции. В этом году Grand Mint Festival пройдёт в четырнадцатый раз. В нём примут участие популярные музыканты страны: Чхон Ха (청하), Пол Ким (폴킴), Чон Ын Чжи (정은지), «Румяные подростки» (볼빨간사춘기), 10cm (십센치), Пак Хе Вон (박혜원) и многие другие.