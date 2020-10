Участницы BLACKPINK представили новый музыкальный альбом

ⓒ YG Entertainment

Участницы группы BLACKPINK (블랙핑크) 2 октября выпустили первый студийный альбом под названием THE ALBUM. Работа представлена восемью музыкальными дорожками с заглавным треком «Влюблённые девушки» (Lovesick Girls). Последний, в частности, был написан с участием Чи Су (지수) и Дженни (제니). На следующий день после выхода альбома он занял первое место в чарте iTunes в 57 странах мира. Особого внимания заслуживает песня «Спорим ты хочешь» (Bet You Wanna), записанная с американской хип-хоп исполнительницей Карди Би. Помимо новых песен в альбом также вошли две ранее представленные – «Как тебе это нравится» (How You Like That) и «Мороженое» (Ice Cream).