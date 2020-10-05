В Великобритании пройдёт фестиваль корейского кино





Открытие Лондонского фестиваля корейского кино (런던한국영화제) состоится 29 октября. Мероприятие продлится в течение двух недель. За это время планируется показать сорок кинокартин из РК в нескольких категориях: исторические, документальные, короткометражные и анимационные фильмы, а также короткометражные фильмы режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호). В этом году фестиваль пройдёт под темой «Друзья и семья». В отличие от прошлых лет зрители смогут посмотреть корейские фильмы в режиме онлайн. Фестиваль откроет фильм «Залог» (담보) режиссёра Кан Дэ Гю (강대규). Завершится мероприятие показом фильма «Меня зовут По Ри» (나는보리) режиссёра Ким Чжин Ю (김진유).