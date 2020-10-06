О, Мун Хи (오! 문희)





Действие фильма происходит в небольшой деревушке в горах Кымсан. Честный и открытый, но крайне вспыльчивый Ту Вон внезапно оказывается в ужасном положении: его дочь По Ми сбивает машина, но водитель скрывается с места преступления. Вокруг не было ни одной камеры, и единственным свидетелем происшествия оказалась его мама, престарелая Мун Хи, у которого диагностировано старческое слабоумие, поэтому воспоминания всплывают у неё случайно и обрывисто.





По Ми находится в больнице в бессознательном состоянии. Полиция завела дело и начала расследование, но никаких результатов оно не принесло. И тут совершенно неожиданно у бабушки Мун Хи происходит озарение и она вспоминает очень важную деталь преступления. Понимая, что полиция ей не поверит и не будет расследовать это дело, Ту Вон решается на поиски преступника самостоятельно…