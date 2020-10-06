Тэгваллён на пороге зимы
2020-10-06
2020-10-06
6 октября, район Тэгваллён уезда Пхёнчхан-гун провинции Канвондо. В этот день температура воздуха в горных районах резко упала. Местные растения покрылись изморозью.
(Yonhap News)
2020-10-06
2020-10-07 13:38:29
2020-10-07 11:38:27
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