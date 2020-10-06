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Тэгваллён на пороге зимы

2020-10-06

Новости




6 октября, район Тэгваллён уезда Пхёнчхан-гун провинции Канвондо. В этот день температура воздуха в горных районах резко упала. Местные растения покрылись изморозью. 

(Yonhap News)


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