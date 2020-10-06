Компания BlockXen - разработчик портативного игрового устройства

ⓒ BLOCKXEN

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию BlockXen (블록젠), разработчика инновационного портативного игрового устройства. С подробностями - президент компании г-н Пак Чэ У.





Я основал компанию BlockXen в 2018 году, когда окончил аспирантуру. Я с самого начала надеялся создать что-то инновационное на основе собственного программного обеспечения и технологий безопасности, чтобы получать прибыль и обеспечивать удобства для людей. Индустрия игрового оборудования в Корее не очень развита. Поэтому мы с партнёрами задались вопросом, как сделать игровой плеер, который подходил бы для отечественной сетевой среды, и решили создать портативное игровое устройство с использованием новой технологии потоковой передачи игр.





От своих друзей, которые увлекаются компьютерными играми, г-н Пак Чэ У выяснил, что в стране не так много игрового оборудования, хотя многие люди любят игры. Он также задался вопросом, почему до сих пор не было создано ни одной игровой консоли отечественного производства, хотя Республика Корея - известный на весь мир производитель электроники, разработчик информационных технологий и электронных игр. Именно поэтому г-н Пак Чэ У решил разработать игровую консоль, которая идеально подходила бы для местных условий.





Игровое устройство Cloud Gear (클라우드 기어) основано на технологии потоковой передачи игр. Используя его, можно удалённо играть в игры, установленные на компьютеры или домашние консоли, такие как PlayStation. В наши дни многие люди остаются дома, опасаясь распространения COVID-19. Cloud Gear даёт возможность играть в любое время и в любом месте, открыв игровой зал в собственной квартире.





На игровом рынке уже давно доминируют компьютерные и мобильные игры. Однако под влиянием бесконтактной культуры, вызванной пандемией COVID-19, растёт число любителей консольных игр. Узнав об этом, такие мировые производители как Sony и Microsoft объявили о планах начать выпуск игровых консолей следующего поколения. Крупные южнокорейские игровые компании, в том числе, Nexon, NCSOFT и Netmarble, разрабатывают новые игры для консольных устройств. Облачные игры также привлекают внимание. Они запускаются удалённо из облака, а игровые данные, хранящиеся в виртуальном пространстве, передаются на устройство пользователя. Три основных отечественных оператора мобильной связи рассматривают облачные игры как важнейший контент эпохи 5G. В ожидании роста спроса на игровом рынке компания BlockXen решила разработать консоль с использованием облачной потоковой передачи.





ⓒ BLOCKXEN

Мировой игровой рынок ежегодно растёт более чем на 10%, а его стоимость составила в прошлом году 151 млрд долларов. В соответствии с тенденцией, рынок игровых консолей также расширяется. Из-за большого числа компьютерных залов корейцы не ощущают, что доля компьютерных игр на игровом рынке постепенно снижается. Между тем, мобильные игры и игровое оборудование, в частности, консоли, постепенно увеличивают свою долю на рынке. Мы поддерживаем эту очень обнадёживающую тенденцию.





Молодые руководители компании BlockXen, в том числе, её президент, раньше не имели ни малейшего представления о том, как вести бизнес. Им было непросто разработать инновационный портативный игровой автомат. Им пришлось преодолевать финансовые трудности и совершенствовать технологии. Кроме того, они столкнулись с негативным общественным мнением об играх. Однако неустанные усилия компании по преодолению трудностей привели к разработке игровой консоли, которая отличается от продукции конкурентов.





Сегодня существует много видов портативных игровых устройств. При этом большинство из них работают на платформе компании-производителя. Это означает, что геймерам, если они хотят играть в определённые игры, приходится одновременно покупать дорогое оборудование. У них нет возможности получить доступ к любому развлекательному контенту с одного устройства. Наш экономичный продукт позволяет это сделать. Он может запускать как старые игры, так и новейшие, используя потоковый сервис.





Игровое устройство Cloud Gear от компании BlockXen помогает запускать облачные игры с использованием потоковой технологии. Пользователи этого устройства смогут играть в старые игры на новейшем оборудовании без постоянного подключения к интернету. Cloud Gear – это больше, чем обычная игровая консоль. Это универсальное развлекательное устройство.





В краткосрочной перспективе наша цель - выпустить на отечественный рынок новое игровое оборудование. В долгосрочной перспективе мы стремимся глубже изучать такие направления как потоковая передача, разворачивая производство новых продуктов в коммерческих масштабах. Надеемся, что к концу текущего года компания BlockXen получит известность как многообещающий стартап.





Мы надеемся, что новое игровое устройство Cloud Gear от компании BlockXen успешно приживётся на рынке, а Республика Корея станет страной, известной своим игровым оборудованием.