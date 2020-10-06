Президентские выборы в США и деловая среда в Республике Корея

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До президентских выборов в США, которых ожидает весь мир, осталось 30 дней. Предстоящие выборы - это гонка между нынешним президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Кто бы ни победил, будущему президенту придётся продолжать держать Китай под контролем, одновременно защищая собственные национальные интересы. О том¸ какое влияние предстоящие выборы могут оказать на деловую среду в Республике Корея, мы поговорим с научным сотрудником Корейского института промышленной экономики и торговли г-ном Мун Чжон Чхолем.





Говоря о внутренней экономике, Дональд Трамп утверждает, что государство должно минимизировать вмешательство в неё. Джо Байден считает, что государство может контролировать экономическую деятельность с целью получения наилучшего результата. Что касается мировой торговли, то Трамп занял изоляционистскую позицию в рамках своей политики «Америка прежде всего», которая материализовалась в форме торгового протекционизма и односторонних действий. Байден склонен ценить статус и роль США как лидера в отношениях с союзниками. Он использует торговлю как средство укрепления единства между США и их союзниками, а также достижения совместного процветания.





В последние четыре года торговая политика Дональда Трампа проводилась под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Соответственно, США оказывают давление не только на Китай, но и на его традиционных союзников, таких как Республика Корея, Япония и Евросоюз. Трамп неоднократно называл южнокорейско-американское соглашение о свободной торговле «несправедливым» и настаивал на его пересмотре. Он пригрозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле и подписал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, которое отражает интересы Вашингтона. Трамп будет продолжать ту же политику, если останется президентом. Другими словами, глобальная торговая среда будет по-прежнему сталкиваться с трудностями, а трения между США и их торговыми партнёрами усилятся. В течение первого президентского срока Дональда Трампа США вели торговые переговоры с Японией и Китаем. Их результаты могут повлиять на торговлю Республики Корея и США. С другой стороны, политика Джо Байдена заключается в усилении контроля над Китаем. Не исключено, что Сеулу придётся выбирать между США и Китаем.





Если Джо Байден, который считает Сеул верным союзником Вашингтона, победит на выборах, южнокорейско-американская торговля может стать более активной, чем в годы правления Трампа. У Сеула может появиться больше возможностей для переговоров по торговым вопросам с США. Однако Байден может использовать свою торговую политику для укрепления политической солидарности между США и их союзниками. Он может попросить союзников продемонстрировать свою приверженность политике сдерживания Китая. Если администрация Байдена посчитает, что Республика Корея не следует её политике, Сеул может оказаться в сложной ситуации. При правлении Байдена США могут попытаться вернуться в Транстихоокеанское партнёрство - пакт о свободной торговле между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Республике Корея придётся решить, участвовать ли в этой многонациональной торговой сделке.





Республика Корея отнеслась к Транстихоокеанскому партнёрству довольно прохладно, поскольку она уже подписала соглашения о свободной торговле с большинством входящих в него стран. Если Байден будет активно продвигать эту торговую сделку, решение Сеула об участии в партнёрстве повлияет на южнокорейско-американские торговые отношения. По мере приближения выборов конкуренция между Трампом и Байденом нарастает. Пока протесты против расовой дискриминации в США не усилились, Байден существенно опережал Трампа. Однако с начала сентября разрыв стал сокращаться. Сейчас сложно предсказать результаты выборов. Тем не менее, кто бы ни победил, Корейский институт промышленной экономики и торговли предлагает правительству предпринять усилия по уменьшению зависимости страны от торговли с Китаем.





Независимо от результатов выборов, США будут продолжать усиливать сдерживание Китая, и двусторонние торговые трения будут только нарастать. Байден призывает к перемещению зарубежных цепочек поставок американских компаний непосредственно в США. Трамп тоже говорит об этом. Если США примут политику локализации цепочек поставок, южнокорейские компании, которые в значительной степени полагаются на Китай, должны коренным образом пересмотреть свои бизнес-стратегии. Им также необходимо укрепить сотрудничество с другими странами, помимо Китая.





Президентские выборы в США, которые состоятся через 30 дней, определят будущее глобальной экономической и торговой среды. При этом конфликт между США и Китаем, скорее всего, усилится.