Серфингисты на волнах

От легенды рока Син Чжун Хёна* до инди-групп. Ч.1
2020-10-08
2020-10-07
7 октября, город Сихын провинции Кёнгидо научно-технический комплекс Сихва (MTV). На острове Кобуксом открылся тематический парк для серфинга Wave Park.
(Yonhap News)
2020-10-08
2020-10-08
2020-10-09 13:34:12
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >