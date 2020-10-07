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Серфингисты на волнах

2020-10-07

Новости




7 октября, город Сихын провинции Кёнгидо научно-технический комплекс Сихва (MTV). На острове Кобуксом открылся тематический парк для серфинга Wave Park.

(Yonhap News)


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