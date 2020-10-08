



9 октября в Корее отмечается День корейской письменности хангыль. В нашем выпуске вы сможете узнать о принципах создания уникального алфавита и о его изобретателе – короле Сэчжоне Великом, мудром и талантливом правителе, оставившем после себя не только новую письменность, удобную даже для простого народа, но и музыку, которая исполняется и по сей день.





Выпуск 484. Корейская письменность хангыль

* Песня «Лес, усыпанный звёздами» (интерпретация на песню «Ёмиллак») – Хан Чхун Ын (бамбуковые флейты тэгым, согым)

* Песня «Чондэопчигок» (части «Сому», «Токкён», «Ёнгван») – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Ариран» провинции Канвондо – Группа «Идо»