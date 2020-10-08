От легенды рока Син Чжун Хёна* до инди-групп. Ч.1
2020-10-08
#Мелодии Кореи l 2020-10-07
9 октября в Корее отмечается День корейской письменности хангыль. В нашем выпуске вы сможете узнать о принципах создания уникального алфавита и о его изобретателе – короле Сэчжоне Великом, мудром и талантливом правителе, оставившем после себя не только новую письменность, удобную даже для простого народа, но и музыку, которая исполняется и по сей день.
Выпуск 484. Корейская письменность хангыль
* Песня «Лес, усыпанный звёздами» (интерпретация на песню «Ёмиллак») – Хан Чхун Ын (бамбуковые флейты тэгым, согым)
* Песня «Чондэопчигок» (части «Сому», «Токкён», «Ёнгван») – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Песня «Ариран» провинции Канвондо – Группа «Идо»
2020-10-08
2020-10-08
2020-10-09 13:34:12
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >