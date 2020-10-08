Рассказ «Провести линию» писательницы Ли Ын Хи

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Эту же бабушку я видела однажды и на заднем дворе нашего комплекса. После небольшого дождя холодным вечером стоял туман. Везя за собой тележку, она медленно шла по тропе из намокших листьев.

Не знаю отчего, но я ощутила одиночество. Я решила зарисовать вечерние виды акварельными карандашами. Мне хотелось нарисовать листья гинкго тёмно-жёлтым водянистым цветом.





등굣길을 잊기 위해 나는 그림에 집중했다.

오전 9시 20분의 빛을 놓치면 안 되었다.

9시 20분에서 50분까지의 빛은

형태의 가장자리를 넓고 투명하게 만드는데,

서서히 엷어졌다가 투명해지는 그 지점을

자연스럽게 그려내는 것이 목표였다.









Главная героиня произведения – старшеклассница по имени Чи Су. Она любит выражать в рисунках всё, что её окружает.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Будучи в подростковом возрасте, героиня очень чувствительно реагирует на происходящие вокруг события и предметы. Она пристально наблюдает за людьми, пытаясь понять их изнутри. Свои мысли и ощущения девочка отражает в рисунках. С помощью линий Чи Су пытается показать внутренний мир людей, которых она видит.









В тот день я начала рисовать, медленно проводя линии. После нескольких раз появились заснеженные тени и вызывавшие вздохи линии.

Я рисовала линии друг на друге с низа и до самого верха. Мне хотелось собрать их на пустом листе вместе, чтобы ощущались текстура, плоскость. Удивительно, но какие-то линии казались пухлыми и бледными. Другие же напоминали раскрытые руки: эти линии словно шли от кончиков пальцев одной руки, через плечи и до кончиков пальцев другой руки.

Мои одноклассники рисунок не поняли. «Почему ты рисуешь линии? Это же рисунок новичка?» - вопрошали они. Я ответила, что хочу отдать эту коллекцию линий одному человеку. Возможно, кто-то меня понял.





나는 아주 천천히 선을 그어 그림을 그렸다.

여러 번 덧대어 긋자 눈을 맞은 듯 음영이 지고

한숨이 나오는 선들이 생겨났다.





나는 그림의 바닥부터 맨위까지 선이 쌓이게 놓아두었다.

결이 되고 면이 되도록 빈 종이에 선을 모으는 기분이었다.

신기하게도 어떤 선은 포동하고 뽀얀 빛을 지녔다.

손끝부터 어깨를 지나 반대편 손끝까지인 것처럼

어떤 것은 벌린 팔을 닮아 보였다.





우리반 아이들은 그림을 보고 의아해했다.

너 왜 선긋기 해? 미술 처음 하는 사람이나 하는 거잖아?

나는 이렇게 가득 모아서 주고 싶은 사람이 있다고 대답했다.

누군가 알아들었을지 모르는 일이었다.









Писательница Ли Ын Хи дебютирована на литературном конкурсе для молодых писателей газеты «Соуль синмун» в 2015 году. В том же году Ли Ын Хи стала лауреатом литературного конкурса газеты «Сэге ильбо» с рассказом «Провести линию».